L’attrice premio Oscar ha dichiarato di non pensare di poter condividere di nuovo una convivenza con qualcuno. Ha spiegato di desiderare comunque una relazione, ma con la condizione che il partner si trasferisca in una casa vicina, sulla strada accanto. Ha aggiunto che le sue due figlie sarebbero felici di questa soluzione, anche se non ha fornito dettagli sul motivo.

Le sue figlie adottive, Jackson (13 anni), transgender, e August (10), sarebbero felici se lei frequentasse qualcuno. «Le mie figlie sono arrivate a un’età in cui si divertono se io esco con qualcuno, perché vogliono essere coinvolte», ha raccontato. «È buffo, perché temevo che si sentissero minacciate da questa cosa, e invece ora mi dicono: “Mamma, ti ha scritto? Vai all’appuntamento, mamma”». Ma, per lei, l’idea di una convivenza classica è fuori discussione. «Lo dico sul serio, la gente pensa che io scherzi, ma non credo che potrei mai più vivere con qualcuno», ha spiegato. «Mi piacerebbe che fosse vicino, magari comprasse la casa nella strada accanto, ma non so se riuscirei a condividere di nuovo tutto».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron: «Non credo che potrei mai più vivere con qualcuno. Vorrei una relazione, ma che lui prendesse casa nella strada accanto»

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