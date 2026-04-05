Aggrediti e rapinati in strada | vacanza a Napoli da incubo per una coppia di turisti romani

Una coppia di turisti romani ha vissuto un’esperienza negativa a Napoli, dove sono stati aggrediti e rapinati mentre si trovavano in strada. L’incidente è avvenuto durante una visita nella città, senza che siano stati riportati dettagli sulle circostanze o eventuali ferite. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che ha coinvolto i due visitatori stranieri, e stanno cercando di identificare i responsabili.

Una vacanza a Napoli da dimenticare per una coppia di turisti romani, aggrediti e rapinati in strada. Il malvivente ha poi aggredito anche due agenti della polizia locale. In manette è finito un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, fermato in flagranza di reato per rapina ai danni di una coppia di turisti romani nei pressi di Porta Nolana. L'uomo ha aggredito i turisti sottraendo con violenza uno smartphone dalle mani dell'uomo, causandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nel tentativo di fuga, il trentenne è stato inseguito dalla compagna della vittima e da alcuni passanti. L'intervento... 🔗 Leggi su Romatoday.it

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