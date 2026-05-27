Omicidio alla stazione Certosa di Milano parla il padre del 22enne ucciso | È stato il capo della MS13 l’ho riconosciuto dai tatuaggi

Da open.online 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il padre del 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano ha dichiarato di aver riconosciuto il responsabile dell’omicidio dai tatuaggi come appartenente a una gang internazionale. La vittima è stata colpita nella sera di ieri e il padre ha identificato il presunto autore, sostenendo che fosse un leader di una nota organizzazione criminale. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver arrestato nessuno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13 ». A parlare è il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso ieri sera alla stazione Certosa di Milano. La MS13 a cui si riferisce è la famosa gang sudamericana che prende il nome dalla “ Mara Salvatrucha “, l’organizzazione criminale nata negli anni ’80 a Los Angeles tra immigrati salvadoregni. La presenza della gang a Milano è emersa nel 2013, quando la Squadra Mobile di Milano concluse l’operazione “Mareros” con l’arresto di 24 presunti appartenenti alla banda. Secondo la Polizia, il gruppo era coinvolto in rapine, pestaggi e violenze. Lo scorso anno, a giugno, si era verificato uno dei casi più noti legati alla MS-13: l’aggressione con il machete a un capotreno del passante ferroviario milanese. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Accoltellano a morte 22enne in stazione, poi in 10 fuggono in treno. Il padre: "C'era il capo della gang MS13"Un giovane di 22 anni è stato accoltellato a morte nella stazione di Milano-Certosa e trasportato in ospedale, dove è deceduto.

22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa: gravissimoUn giovane di 22 anni è stato accoltellato gravemente alla stazione di Milano-Certosa.

Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera; Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno).

certosa di milano omicidio alla stazione certosaMorto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra SilveraL'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti ... fanpage.it

certosa di milano omicidio alla stazione certosaRissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 22 anniSi sarebbe trattato di un’aggressione: il giovane, nato italiano ma di famiglia originaria dell’Ecuador, si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web