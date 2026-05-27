Omicidio alla stazione Certosa di Milano parla il padre del 22enne ucciso | È stato il capo della MS13 l’ho riconosciuto dai tatuaggi
Il padre del 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano ha dichiarato di aver riconosciuto il responsabile dell’omicidio dai tatuaggi come appartenente a una gang internazionale. La vittima è stata colpita nella sera di ieri e il padre ha identificato il presunto autore, sostenendo che fosse un leader di una nota organizzazione criminale. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver arrestato nessuno.
«L’ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13 ». A parlare è il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso ieri sera alla stazione Certosa di Milano. La MS13 a cui si riferisce è la famosa gang sudamericana che prende il nome dalla “ Mara Salvatrucha “, l’organizzazione criminale nata negli anni ’80 a Los Angeles tra immigrati salvadoregni. La presenza della gang a Milano è emersa nel 2013, quando la Squadra Mobile di Milano concluse l’operazione “Mareros” con l’arresto di 24 presunti appartenenti alla banda. Secondo la Polizia, il gruppo era coinvolto in rapine, pestaggi e violenze. Lo scorso anno, a giugno, si era verificato uno dei casi più noti legati alla MS-13: l’aggressione con il machete a un capotreno del passante ferroviario milanese. 🔗 Leggi su Open.online
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22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano-Certosa: gravissimoUn giovane di 22 anni è stato accoltellato gravemente alla stazione di Milano-Certosa.
Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera; Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno).
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Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit
Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra SilveraL'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti ... fanpage.it
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