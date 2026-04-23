Omicidio Dino Carta a Foggia l'appello del legale | Ci sarebbe una testimone oculare si faccia avanti

A Foggia, le indagini sull’omicidio di Dino Carta, un personal trainer di 42 anni, sono ancora in corso. Un’avvocata ha annunciato che ci potrebbe essere una testimone oculare, invitandola a presentarsi. La polizia sta lavorando per raccogliere elementi utili per chiarire quanto accaduto. Il caso è al centro dell’attenzione locale e resta aperto fino a nuovi sviluppi.