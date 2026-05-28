Una passeggiata di Milano intitolata a Leo Valiani protagonista della Resistenza e della politica italiana

Da milanotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio si è svolta a Milano la cerimonia di intitolazione di una passeggiata di corso Plebisciti a Leo Valiani, figura della Resistenza e della politica italiana. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco, la presidente del Municipio 3 e la nipote di Valiani.

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Intitolata a Leo Valiani la passeggiata di corso Plebisciti a Milano. Giovedì 28 maggio si è svolta la cerimonia di intitolazione con il sindaco Beppe Sala, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola e la nipote Raffaela Valiani. Intervenuta anche Francesca Pino, ex direttrice dell'archivio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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