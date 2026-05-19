Marco Pannella dieci anni dopo | il ricordo di un protagonista della politica italiana

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, istituzioni, associazioni e rappresentanti politici di vari schieramenti hanno espresso il proprio ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico italiano. La sua presenza ha influenzato il dibattito pubblico e ha portato avanti battaglie di lunga durata su temi sociali e civili. In diverse occasioni, sono stati ricordati momenti e iniziative che hanno caratterizzato la sua attività politica e il suo impegno quotidiano.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, istituzioni, associazioni e rappresentanti politici di diversi schieramenti hanno ricordato una figura che ha profondamente segnato il dibattito pubblico italiano. Tra commemorazioni ufficiali, iniziative simboliche e momenti di confronto, il decennale della morte del leader radicale è diventato anche un’occasione per riflettere sulla sua eredità politica e civile. Una giornata nel segno della memoria e della protesta. Le celebrazioni sono iniziate a Roma davanti alla storica sede del Partito Radicale, in via di Torre Argentina, dove i Radicali Italiani hanno affisso simbolicamente una targa di cartone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Marco Pannella, dieci anni dopo: il ricordo di un protagonista della politica italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pannella, ricordo askanews-Radio radicale a 10 anni dalla scomparsa Sullo stesso argomento Leggi anche: Dieci anni senza Marco Pannella Il Comune di Catania ricorda Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsaA dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, Catania ricorda una figura fondamentale della storia politica e civile italiana che ebbe con la città... Dieci anni fa ci lasciava Marco Pannella. Andai a trovarlo con Bobo Giachetti qualche giorno prima della sua morte e ricordo quell’incontro come un momento di grande emozione. x.com VIDEO| Dieci anni fa moriva Marco Pannella. Quando in Aula diceva: Io me lo tengo caro questo ParlamentoDieci anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Era nato a Teramo il 2 maggio 1930. Leader storico del Partito Radicale ... dire.it Dieci anni fa moriva Marco Pannella, l'omaggio di 'Nessuno tocchi Caino' per ricordarloOggi, 19 maggio 2026, ricorre il decennale dalla morte di Marco Pannella. 'Nessuno tocchi Caino' celebra la ricorrenza, anche simbolicamente, con la decisione di stabilire la sua nuova sede a Roma in ... adnkronos.com