Paolo Cirino Pomicino De Luca | Un autorevole protagonista della vita politica italiana

Paolo Cirino Pomicino è stato descritto come un protagonista importante della politica italiana, con un ruolo di rilievo all’interno della Democrazia Cristiana partenopea. La sua carriera si è sviluppata attraverso vari incarichi, grazie alla sua cultura istituzionale e capacità di leadership. Nel tempo, ha raggiunto posizioni di rilievo a livello nazionale, consolidando la sua presenza nel panorama politico italiano.

"Pomicino? Un autorevole protagonista della vita politica italiana. All'ombra della gloriosa Democrazia Cristiana partenopea, passo dopo passo, con la sua illuminante cultura istituzionale, ha scalato tutti i più alti gradini, divenendo in breve tempo un prestigioso leader nazionale. Sempre generoso e leale, Paolo, che presiedeva a Montecitorio il gruppo parlamentare Dc-Psi di cui ero tesoriere, si è speso nella sua lunga e brillante carriera politica, per realizzare i valori più autentici del cattolicesimo sociale. Oggi l'Italia s'inchina dinanzi ad un uomo, che ha fatto più storia che cronaca". Così lo ricorda l'on. Franco De Luca, ex-deputato della "Dc con Rotondi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paolo Cirino Pomicino, De Luca: “Un autorevole protagonista della vita politica italiana” Articoli correlati Leggi anche: È morto Paolo Cirino Pomicino Leggi anche: Napoli, è morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro aveva 86 anni Approfondimenti e contenuti su Paolo Cirino Pomicino Temi più discussi: Lo bollarono come colluso senza un processo: Rotondi difende Lima su Facebook. Peccato che a condannarlo fu Cosa Nostra; Umberto Bossi, Vittorio Feltri: il matto di Varese partito dalle valli che ha sepolto la Dc | Libero Quotidiano.it; Referendum giustizia, a Morando va l'oscar della sinistra del Sì | Libero Quotidiano.it; Referendum giustizia | vademecum per votare al netto delle tifoserie – L’analisi di Pietro Ichino. Paolo Cirino Pomicino, De Luca: Un autorevole protagonista della vita politica italianaPomicino? Un autorevole protagonista della vita politica italiana. All'ombra della gloriosa Democrazia Cristiana partenopea, passo ... iltempo.it È morto Paolo Cirino PomicinoPaolo Cirino Pomicino, leader della Dc degli anni '80, investito dall'ondata giustizialista di Tangentopoli, risorge negli anni 2000 quando viene riabilitato dalla magistratura ... ilgiornale.it