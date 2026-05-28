Una donna over 40 sta affrontando le sfide di stabilire limiti con la propria madre e la suocera, affrontando anche le critiche di entrambe. La situazione richiede equilibrio tra i ruoli familiari e personali. La Dottoressa Cozzolino ha fornito consigli su come gestire queste dinamiche, evidenziando la fatica e le difficoltà di chi diventa madre in età avanzata, tra impegni familiari e professionali, e il rischio di sentirsi sopraffatti o di perdere di vista aspetti personali.

D iventare mamma dopo i 40 anni per molti versi è una benedizione. Eppure ci si stanca più facilmente, si prova a stare dietro a figli, lavoro, genitori anziani, ma si finisce inevitabilmente col perdersi qualche pezzo. Oggi ho 50 anni e, nonostante sia di sicuro una donna e non più una ragazzina, non riesco a non accusare il colpo delle tante, troppe ingerenze di mia madre e mia suocera nella mia vita e in quella di mio figlio. E le parole mi piovono addosso come pioggia lavica. Come posso ritrovare la serenità per me e il mio bambino? Cristina “Rimuovere le barriere alla maternità”: il rapporto di Valore D sulla motherhood penalty alla Camera X Leggi anche › Maternità in Italia, tra desideri e ostacoli: perché fare figli è sempre più difficile? Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una mamma deve riuscire a stabilire confini e sopportare il peso delle critiche di madre e suocera. Un compito non sempre facile. I consigli della Dottoressa Cozzolino

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