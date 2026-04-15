Dopo le tensioni scatenate dall’ex presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente ha rivolto un avvertimento al papa, chiedendogli cautela nel trattare temi teologici. La disputa tra il pontefice e l’amministrazione precedente si è concentrata sulla guerra in Medio Oriente, generando critiche da entrambe le parti. La missiva è arrivata da una città dello Stato del Sud, dove il vicepresidente ha manifestato preoccupazioni riguardo alle recenti dichiarazioni del leader religioso.

( a skanews) – Da Athens, in Georgia, il vicepresidente Usa JD Vance invita papa Leone XIV a essere «attento» quando interviene su questioni teologiche, dopo le critiche reciproche tra il pontefice e l’amministrazione Trump sulla guerra in Medio Oriente. Vance richiama la tradizione della «guerra giusta», rivendica rispetto per il papa e dice di apprezzarlo, ma sostiene che anche il clero debba ancorare le proprie prese di posizione «alla verità». Paura, ansia, senso di impotenza: come gestire le conseguenze della guerra. guarda le foto La critica di JD Vance alla visione del Pontefice. «Quando il papa dice che Dio non è mai dalla parte di chi impugna la spada, c’è una tradizione di oltre mille anni della teoria della guerra giusta, ok? Poi certo, possiamo discutere se questo o quel conflitto sia giusto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo l'attacco di Trump, ora Leone XIV deve sopportare anche le critiche del vicepresidente, che gli ha consigliato di stare attento a parlare di questioni teologiche

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