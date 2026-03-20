In occasione della Giornata mondiale della felicità scopriamo con la Dottoressa Marinella Cozzolino psicoterapeuta perché implica sempre una scelta
In occasione della Giornata mondiale della felicità, si parla con la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta, sul legame tra felicità e scelte personali. La domanda su cosa significhi essere felici mette spesso in difficoltà chi viene interpellato, con risposte che mostrano esitazione e incertezza. La conversazione si concentra su come la felicità richieda sempre una decisione consapevole.
F elicità: tutti la cercano, pochi sanno definirla. Quando si chiede a una persona cosa significhi per lei essere felice, spesso emergono esitazione e difficoltà. Molte persone faticano a riconoscere cosa desiderano davvero e senza una direzione chiara il concetto stesso di felicità rimane vago, quasi irraggiungibile. In occasione della Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo, scopriamo perché è soggettiva e ha a che fare con l’azione. Felicità: 7 abitudini per stimolare naturalmente la serotonina X Leggi anche › Felicità senza rimpianto: accettare il passato per guardare avanti Felicità: perché è strettamente connessa al desiderio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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