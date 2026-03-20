In occasione della Giornata mondiale della felicità, si parla con la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta, sul legame tra felicità e scelte personali. La domanda su cosa significhi essere felici mette spesso in difficoltà chi viene interpellato, con risposte che mostrano esitazione e incertezza. La conversazione si concentra su come la felicità richieda sempre una decisione consapevole.

F elicità: tutti la cercano, pochi sanno definirla. Quando si chiede a una persona cosa significhi per lei essere felice, spesso emergono esitazione e difficoltà. Molte persone faticano a riconoscere cosa desiderano davvero e senza una direzione chiara il concetto stesso di felicità rimane vago, quasi irraggiungibile. In occasione della Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo, scopriamo perché è soggettiva e ha a che fare con l’azione. Felicità: 7 abitudini per stimolare naturalmente la serotonina X Leggi anche › Felicità senza rimpianto: accettare il passato per guardare avanti Felicità: perché è strettamente connessa al desiderio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In occasione della Giornata mondiale della felicità, scopriamo con la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta perché implica sempre una scelta

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