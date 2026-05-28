una lunga scia di sangue che non si ferma

Martedì un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica di Spianate. L’uomo stava spostando la macchina con un transpallet quando si è verificato l’incidente. Si tratta del quinto caso in poco più di cinque anni che coinvolge lavoratori nella stessa comunità. La vittima aveva lavorato nell’azienda da tempo e l’incidente è avvenuto durante l’orario di lavoro. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Quello di cui martedì è rimasto vittima Giacomo Pucci, 30 anni, schiacciato dalla pressa che sembra stesse spostando con un transpallet, nell’azienda farmaceutica di Spianate nella quale stava lavorando, è il quinto, in poco più di cinque anni, a colpire la comunità pesciatina. Una lunga, impressionante scia di sangue, che fu aperta il 15 novembre 2021 dalla morte di Salvatore Mezzacapo, 51 anni, rimasto ucciso dopo che lo schiacciasassi che stava guidando si è ribaltato cadendo in un fossato pieno d’acqua, in un cantiere di Cerreto Guidi. Solo poche settimane dopo, il 9 febbraio 2022, la tragedia di Sandro Maltagliati. Aveva 58 anni,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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