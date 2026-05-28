Il gelato di una gelateria italiana a Cadice, in Spagna, ha ottenuto il primo posto nel Gelato Festival World Ranking. La vittoria è stata annunciata recentemente, confermando il riconoscimento internazionale del prodotto. La classifica valuta i gelati di diverse nazionalità e questa gelateria si è distinta tra molti concorrenti. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di gelato o sui criteri di valutazione.

Il miglior gelato al mondo è quello di Carlo Guerriero, della Cremeria gelato italiano di Cadice in Spagna, che si è aggiudicato il primo posto nella classifica mondiale del Gelato Festival World Ranking. L’evento di premiazione si è svolto in partnership con Carpigiani e Sigep World di Italian Exhibition Group, a Palazzo Grazioli nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli. La graduatoria è stata stilata da Gelato Festival World Masters, che seleziona e valorizza i migliori professionisti del gelato artigianale, oltre ad organizzare la più importante competizione internazionale dedicata ai gelatieri singoli. Il miglior gelato al mondo è quello italiano: Carlo Guerriero ha ricevuto il primo premio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Una golosa soddisfazione per l’Italia, il nostro gelato è il migliore al mondo: Carlo Guerriero vince il primo premio

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