Filippo il nostro guerriero | Ha una malattia rarissima La ricerca è la speranza

Filippo, un ragazzo di Prato, ha una malattia molto rara. La sua famiglia si prende cura di lui, mentre lui sorride e si trova circondato dall’affetto dei familiari e dei gatti di casa. La sua condizione è al centro di un’attenzione particolare, e la ricerca scientifica rappresenta una speranza concreta per migliorare la sua salute. La scena si svolge il 15 aprile 2026, in un ambiente domestico tranquillo.

Prato, 15 aprile 2026 – Sono luminosi gli occhi di Filippo che sorride, immerso nelle coccole della famiglia mentre i mici di casa fanno capolino intorno al divano. Sorridono alla vita, nonostante tutto. Nonostante un supporto per ventilazione e un tubicino, senza i quali non potrebbe vivere il bimbo, il nono complimese compiuto proprio ieri, a causa della Smard1, una malattia genetica rara per la quale non esiste cura (atrofia muscolare spinale con distress respiratorio): uno dei dieci casi in Italia. Devastante per mamma Teresa e babbo Edoardo, 28 e 31 anni, che a un certo punto hanno sentito di dover trasformare la propria sofferenza in qualcosa di più grande: il sostegno alla ricerca scientifica per i bimbi come Filippo, il loro adorato ‘elefantino’.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Filippo, il nostro guerriero: “Ha una malattia rarissima. La ricerca è la speranza” Una nascita ’miracolosa’. Affetta da una malattia rarissima diventa mamma a 40 anniAffetta da una malattia rarissima, diventa mamma grazie al centro di Lipoprotein-aferesi di Monasterio. Affetta da una malattia rarissima, diventa mamma: il lieto fine al Centro Monasterio di PisaPisa, 27 febbraio 2026 – Una storia di speranza e medicina d’eccellenza arriva dal Fondazione Monasterio di Pisa, in occasione della Giornata...