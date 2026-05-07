È di Pomigliano la libreria per ragazzi migliore d’Italia | Mio nonno è Michelangelo vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2026

Da primacampania.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una libreria per ragazzi di Pomigliano d'Arco ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2026, riconoscimento assegnato a livello nazionale. La libreria, intitolata “Mio nonno è Michelangelo”, si è distinta per la qualità dell’offerta e l’impegno nel promuovere la lettura tra i giovani. La cerimonia di premiazione si è svolta in una località italiana, alla presenza di rappresentanti del settore librario e culturale.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 7 MAGGIO 2026 – Un nuovo riconoscimento nazionale per Pomigliano d’Arco nel segno della cultura e della promozione della lettura e che arriva in un momento fondamentale nel panorama culturale nazionale, vista la candidatura di questa città a Capitale Italiana del Libro 2027. La libreria per ragazzi “Mio nonno è Michelangelo” ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2026, riconoscimento promosso dall’Associazione Italiana Editori e dalla rivista Andersen che ogni anno seleziona la migliore libreria italiana dedicata a bambini e ragazzi. Il premio, giunto alla tredicesima edizione, valorizza il ruolo delle librerie indipendenti come presidi culturali e strumenti di crescita sociale sui territori.🔗 Leggi su Primacampania.it

200 di pomigliano la libreria per ragazzi migliore d8217italia mio nonno 232 michelangelo vince il premio gianna e roberto denti 2026
© Primacampania.it - È di Pomigliano la libreria per ragazzi migliore d’Italia: “Mio nonno è Michelangelo” vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2026

Notizie correlate

Premio ‘Biancoverde è il mio cuore’. Capitan Pannini vince la prima edizionePresentata ieri la prima edizione del premio ‘Biancoverde è il mio cuore’, istituito dal Basket Club ‘La Verbena’ con l’associazione ‘Io Tifo Mens...

Giornata Nazionale del personale sanitario: medico sannita vince il premio “Roberto Stella”Ad aprire i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha sottolineato “l’importanza del momento di riflessione sul rinnovamento del...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il premio alla libreria per bambini Mio nonno è Michelangelo di Pomigliano d’Arco; Premio Andersen-Il mondo dell'infanzia 2026; I vincitori del Premio Andersen 2026; Libri per bambini e ragazzi: i vincitori del Premio Anderson 2026, alla 45esima edizione.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.