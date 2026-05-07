È di Pomigliano la libreria per ragazzi migliore d’Italia | Mio nonno è Michelangelo vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2026

Una libreria per ragazzi di Pomigliano d'Arco ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2026, riconoscimento assegnato a livello nazionale. La libreria, intitolata “Mio nonno è Michelangelo”, si è distinta per la qualità dell’offerta e l’impegno nel promuovere la lettura tra i giovani. La cerimonia di premiazione si è svolta in una località italiana, alla presenza di rappresentanti del settore librario e culturale.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 7 MAGGIO 2026 – Un nuovo riconoscimento nazionale per Pomigliano d’Arco nel segno della cultura e della promozione della lettura e che arriva in un momento fondamentale nel panorama culturale nazionale, vista la candidatura di questa città a Capitale Italiana del Libro 2027. La libreria per ragazzi “Mio nonno è Michelangelo” ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2026, riconoscimento promosso dall’Associazione Italiana Editori e dalla rivista Andersen che ogni anno seleziona la migliore libreria italiana dedicata a bambini e ragazzi. Il premio, giunto alla tredicesima edizione, valorizza il ruolo delle librerie indipendenti come presidi culturali e strumenti di crescita sociale sui territori.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - È di Pomigliano la libreria per ragazzi migliore d’Italia: “Mio nonno è Michelangelo” vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2026 Notizie correlate Premio ‘Biancoverde è il mio cuore’. Capitan Pannini vince la prima edizionePresentata ieri la prima edizione del premio ‘Biancoverde è il mio cuore’, istituito dal Basket Club ‘La Verbena’ con l’associazione ‘Io Tifo Mens... Giornata Nazionale del personale sanitario: medico sannita vince il premio “Roberto Stella”Ad aprire i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha sottolineato “l’importanza del momento di riflessione sul rinnovamento del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il premio alla libreria per bambini Mio nonno è Michelangelo di Pomigliano d’Arco; Premio Andersen-Il mondo dell'infanzia 2026; I vincitori del Premio Andersen 2026; Libri per bambini e ragazzi: i vincitori del Premio Anderson 2026, alla 45esima edizione. La libreria Mio nonno è Michelangelo di Pomigliano d’Arco (Napoli), fondata da Maria Carmela Polisi, ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2026! Il prestigioso riconoscimento, promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e dalla rivista Andersen, s - facebook.com facebook Fondata nel 2016 in provincia di Napoli dall’archeologa Maria Carmela Polisi, la libreria per bambini “Mio nonno è Michelangelo”, a cui va il Premio Gianna e Roberto Denti 2026, è “uno spazio condiviso e collettivo" x.com