Un giocatore importante dell’Arsenal non sarà in campo per la finale di Champions League a causa di un incidente durante una partita. Secondo fonti inglesi, l’atleta avrebbe avuto uno scontro con un membro dello staff a bordocampo, che ha portato alla sua esclusione dall’evento decisivo. La società non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli dell’incidente o le conseguenze sulla partecipazione del giocatore alla partita.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il club del nord di Londra, incoronato vincitore della Premier League la scorsa settimana per la stagione 202526 della massima serie inglese, ha ancora del lavoro da fare in questa stagione. Questo fine settimana l’Arsenal giocherà la sua prima finale di Champions League dal 2006 contro i detentori del Paris Saint-Germain. L’Arsenal non ha mai vinto il torneo per club più prestigioso d’Europa, avendo perso la precedente finale per 2-1 contro il Barcellona,??e potrebbe trovarsi senza una figura chiave nella corsa al trofeo questo fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Una figura chiave dell’Arsenal salterà la finale di Champions League dopo gli scontri a bordocampo?

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