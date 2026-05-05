L’Arsenal ha superato l’Atletico Madrid 1-0 nella semifinale di ritorno di Champions League, confermando il risultato dell’andata e conquistando così il pass per la finale di Budapest. La squadra inglese torna a disputare una finale europea dopo due decenni, mentre l’Atletico Madrid si ferma in semifinale. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con i Gunners che hanno mantenuto il vantaggio nel secondo tempo.

L’Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni. I Gunners hanno battuto per 1-0 l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno ( all’andata a Madrid era finita 1-1 ) e staccano così il pass per la finale di Budapest. Il gol decisivo degli inglesi è arrivato in chiusura di primo tempo, al 44?, quando Bukayo Saka è stato bravo a raccogliere una respinta corta di Oblak su tiro di Trossard. Sarà la seconda finale di Champions per l’Arsenal dopo quella del 2006, conclusa con la sconfitta per 2-1 contro il Barcellona. Domani gli uomini di Arteta conosceranno il nome della seconda finalista: sarà una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, protagoniste all’andata di un pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Arsenal-Atletico Madrid 1-0, i Gunners in finale di Champions League dopo 20 anni

ATLETICO MADRID – ARSENAL gol e highlights | UEFA Champions League

Notizie correlate

Arsenal-Atletico Madrid: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre i Gunners cercano un posto nella finale di Champions League2026-05-05 20:30:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Arsenal Atletico Madrid 1-0: i Gunners volano in finale di Champions League! Decide la rete di Saka nel primo tempoArsenal Atletico Madrid, che partita! All’Emirates Stadium si è giocata la semifinale di ritorno di Champions League: ecco cosa è successo Che...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: gol e highlights; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Atletico Madrid Arsenal 1-1: gol e highlights Champions; Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni, Alvarez vs Gyokeres.

Arsenal-Atletico Madrid 1-0, gol e highlights: Gunners in finale di ChampionsI Gunners di Arteta battono l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco. Dopo l’1-1 dell’andata, a Londra decide un gol di Saka poco ... sport.sky.it

Arsenal-Atletico Madrid 1-0, Saka batte Simeone e Arteta vola in finale di ChampionsArsenal-Atletico Madrid 1-0, Saka batte Simeone e Arteta vola in finale di Champions ... adnkronos.com

Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Saka manda gli inglesi in finale di Champions League - facebook.com facebook

Arsenal-Atletico Madrid: Arteta con Calafiori, Simeone con Griezmann-Alvarez Diretta 0-0 trib.al/uDVJLAN x.com