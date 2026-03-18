Arteta elogia gli immensi Rice ed Eze dopo che l’Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di Champions League

L’allenatore dell’Arsenal ha lodato pubblicamente i centrocampisti Rice ed Eze dopo la vittoria che ha portato la squadra ai quarti di finale di Champions League. Le dichiarazioni si sono concentrate sulle prestazioni dei due giocatori, definiti “immensi” dall’allenatore, che ha sottolineato il ruolo chiave avuto nel successo della squadra. La partita si è conclusa con la qualificazione della formazione ai prossimi turni della competizione europea.

2026-03-18 01:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dei Gunners è stato felicissimo dopo un’altra ottima prestazione della sua squadra in Europa Mikel Arteta ha elogiato la genialità individuale di Eberechi Eze e Declan Rice dopo che l’Arsenal si è assicurato un posto nei quarti di finale di Champions League con una vittoria per 2-0 sul Bayer Leverkusen, vincendo complessivamente 3-1. Lo straordinario tiro al volo di Eze nel primo tempo ha sbloccato la situazione prima che la conclusione composta di Rice sigillasse il pareggio al 63?, e Arteta era espansivo riguardo a entrambi i contributi nella sua conferenza stampa post partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Arsenal Bayer Leverkusen 2-0: Gunners in scioltezza, Eze e Rice mettono la firma sui quarti di finaleFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio...

Leggi anche: Riscatto di Rice: l’Arsenal vicino ai quarti di finale di Champions League.

Arteta & Simeone meet for the FIRST TIME #arteta #simeone #arsenal #atletico #uefachampionsleague

Aggiornamenti e notizie su Champions League

Arsenal, Arteta elogia Ancelotti: È una fonte di ispirazione, ha vinto in ogni paeseTra fiducia nei suoi giocatori e rispetto per l'avversario che approderà domani all'Emirates Stadium di Londra, Mikel Arteta ha presentato la prestigiosa sfida tra Arsenal e Real Madrid, valida per ... corrieredellosport.it

Arsenal, Arteta: Non abbiamo mai vinto la Champions ma abbiamo l’opportunità di riuscirciLe parole dell’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid Poco più di 24 ore al ritorno del quarto di finale tra ... gianlucadimarzio.com