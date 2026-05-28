Una cantina a cielo aperto Torna Calicity in via Passeri

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cantina a cielo aperto torna nel centro storico con l’edizione 2023 di Calicity, che si svolge per il sesto anno consecutivo in via Passeri. L’evento celebra il vino e le eccellenze della provincia di Pesaro e Urbino, offrendo un’opportunità di degustazione e confronto all’aperto. La manifestazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo produttori e visitatori in un’atmosfera dedicata alle tradizioni locali.

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Puntuale, per il sesto anno, torna Calicity, l’appuntamento che celebra il vino e le eccellenze della provincia di Pesaro e Urbino nel centro storico. L’evento si svolgerà sabato, dalle 18 alle 24, in via Passeri, con la partecipazione di 20 cantine e produttori locali, protagonisti di un’esperienza all’insegna della convivialità. Grande novità dell’edizione 2026 è "Fuori Cantina", il calendario di eventi diffusi, in corso, in programma anche oggi e domani, che coinvolge diverse location con appuntamenti enogastronomici, degustazioni e momenti di incontro, insieme alle cantine. Un percorso che anticipa la serata finale, valorizzando le sue eccellenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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