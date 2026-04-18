Il Vyni Festival 2026 si svolgerà nel centro di Reggio Emilia, che si trasformerà in una grande cantina a cielo aperto. Il programma e gli ospiti sono stati annunciati e le strade si preparano ad accogliere eventi legati al mondo del vino. La manifestazione, che si svolge nella città, coinvolge diverse iniziative e attività legate alla cultura enologica. Gli organizzatori hanno comunicato i dettagli principali dell’edizione di quest’anno.

Reggio Emilia, 18 aprile 2026 – Uscendo da casa, la guida che porta al centro della scena di 'Vyni' non può che essere olfattiva e sonora. Un sound cool, bassi a tappeto e una scia chill out, fatto per convergere con gli amici dagli angoli periferici verso piazza Prampolini, trasformata in una enorme cantina a cielo aperto, dove il sole per una volta sostituisce l'ombra necessaria al microclima delle botti. Lì accanto, con il calice di 'Lambro' nella tracollina rossa, si procede lieti verso piazza San Prospero per incontrarsi e degustare, magari pensando a un disco da regalare o per sé, un'edizione limitata o introvabile da regalare all'amico intenditore, da scovare al Vescovado Vynil District in via del Vescovado.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Programma e ospiti del Vyni Festival 2026: il centro di Reggio Emilia diventa un’enorme cantina a cielo aperto

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