Una donna è stata ferita da un colpo di fucile a pompa mentre era ferma al semaforo. La polizia del Nebraska ha trovato un cane lasciato solo in un furgone vicino, con il fucile carico sul sedile posteriore. Il colpo è partito improvvisamente, colpendo la donna senza preavviso. La scena si è svolta in strada, con il veicolo fermo al semaforo rosso.

Un cane lasciato da solo in un furgone, un fucile a pompa carico sul sedile posteriore e un colpo partito all’improvviso che ha ferito una donna ferma al semaforo. È la dinamica, ricostruita dalla polizia del Nebraska, di quanto accaduto a Scottsbluff, cittadina del Midwest americano, dove un episodio dai contorni surreali ha provocato il ferimento di una passante. La donna si trovava vicino a una stazione di servizio con il braccio appoggiato fuori dal finestrino quando ha sentito un forte boato. Poco dopo si è accorta della ferita al braccio destro e ha visto del fumo uscire dalla portiera di un furgone parcheggiato a pochi metri. In un primo momento si è pensato a una sparatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una cane spara a una donna ferma al semaforo: la scoperta choc della polizia del Nebraska. Ecco cos’è accaduto

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Dog shoots woman at Nebraska convenience store

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