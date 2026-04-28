Una donna colombiana ha dato alla luce due gemelli, ciascuno con un padre diverso, in un caso che si verifica raramente nel mondo. Finora, sono stati segnalati solo una ventina di episodi di superfetazione eteropaternale a livello globale. La situazione ha attirato l’attenzione della comunità medica, poiché rappresenta un fenomeno molto raro nel campo della riproduzione umana.

Una donna colombiana ha concepito due gemelli da padri diversi. Si tratta di un evento eccezionale, documentato solo una ventina di volte a livello mondiale. La donna si è rivolta al Laboratorio di Genetica e Identificazione delle Popolazioni dell’Università Nazionale della Colombia per verificare la paternità dei suoi figli, nati due anni prima. I medici hanno eseguito il test di routine e poi lo hanno ripetuto. Il risultato è stato così sorprendente che hanno voluto esserne certi: i gemelli avevano la stessa madre ma padri diversi. Si tratta di un fenomeno estremamente raro, noto come superfetazione eteropaternale e avviene seguito di rapporti sessuali ravvicinati durante lo stesso ciclo ovulatorio, due ovuli distinti vengono fecondati da spermatozoi di uomini diversi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una donna rimane incinta di due uomini contemporaneamente: nel mondo è accaduto solo 20 volte. Ecco cos’è la “superfetazione eteropaternale”

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