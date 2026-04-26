Ischia donna azzannata dal pitbull del fratello | la polizia interviene spara e uccide il cane

Una donna di Ischia è stata morsa nel pomeriggio di domenica da un cane di razza pitbull appartenente al suo fratello. La polizia è intervenuta sul posto e, dopo aver tentato di controllare la situazione, ha sparato e ucciso l’animale per evitare ulteriori rischi. L’episodio si è verificato in un contesto domestico, senza altre persone coinvolte. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Una donna di Ischia è stata aggredita nel pomeriggio di domenica dal pitbull di suo fratello. Decisivo per salvarla l’intervento della polizia, che non ha avuto scelta se non quella di abbattere le bestia. La vicenda si è verificata nel pomeriggio in località Schiappone, nel Comune di Barano d’Ischia. Secondo una prima ricostruzione, la donna, sorella del proprietario del cane, si era recata nella casa del fratello – assente perché ricoverato in ospedale – per portare del cibo all’animale. Per cause ancora in corso di accertamento, il pitbull l’avrebbe improvvisamente assalita con violenza, serrando la presa e continuando a mordere. L’allarme e l’intervento della polizia.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellateUna bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia nell’abitazione di... Bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia, il padre lo uccideUna bambina di due anni è ricoverata nell’ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite provocate dal pitbull di famiglia che improvvisamente l’ha...