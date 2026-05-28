Un violino per dialogare con Battiato | Mai conosciuto ma gli rubai una mela
Un violino è stato donato per dialogare con il ricordo di Battiato, anche se non lo si è mai incontrato. La presidente della fondazione ha riferito che lo zio avrebbe apprezzato molto questa scelta. In passato, si è anche raccontato che si rubò una mela a un uomo che si ritrova a essere ricordato con affetto. La donazione e il gesto simbolico collegano il passato e il presente, mantenendo vivo il legame con l’artista scomparso.
"Lo zio avrebbe apprezzato molto", assicura Grazia Cristina Battiato, presidente della Fondazione Franco Battiato, parlando di “Traiettorie impercettibili”, personalissimo omaggio all’uomo degli orizzonti perduti che il violinista Federico Mecozzi ha presentato tre giorni fa sul palco del Teatro Menotti. Un "dialogo contemporaneo con l’opera di Franco" come lo definisce il musicista riminese, classe 1992, al fianco di Ludovico Einaudi da oltre 17 anni, puntando il dito sul desiderio di reinterpretare la musica del Maestro senza replicarla, ma "attraversandola, piuttosto, con uno sguardo personale". "Operazione coraggiosa, compiuta però con una delicatezza molto vicina alle corde delle canzoni di Franco", sottolinea la nipote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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