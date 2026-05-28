Un violino per dialogare con Battiato | Mai conosciuto ma gli rubai una mela

Notizia in breve

Un violino è stato donato per dialogare con il ricordo di Battiato, anche se non lo si è mai incontrato. La presidente della fondazione ha riferito che lo zio avrebbe apprezzato molto questa scelta. In passato, si è anche raccontato che si rubò una mela a un uomo che si ritrova a essere ricordato con affetto. La donazione e il gesto simbolico collegano il passato e il presente, mantenendo vivo il legame con l’artista scomparso.