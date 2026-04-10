Parla Melania Trump | Su di me solo menzogne mai conosciuto Epstein mai stata sua vittima Ma qual è la verità? Perché parla ora?

Melania Trump ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Jeffrey Epstein, affermando di non essere stata mai presentata a lui da parte di Epstein stesso e di non essere a conoscenza delle sue attività illecite. La sua dichiarazione arriva in risposta a accuse e voci che la coinvolgerebbero in vicende legate a Epstein, alle quali risponde definendo le affermazioni come infondate. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli su cosa abbia spinto la ex first lady a parlare pubblicamente in questo momento.

La first lady fa pubblicare un video in cui esclude ogni coinvolgimento con lo scandalo del pedofilo morto suicida in carcere, ma tutti si chiedono il perché di queste sue dichiarazioni "Non ho mai avuto nessun rapporto con Jeffrey Epstein. Non mi ha presentato lui a Donald Trump. Non ero a conoscenza delle attività illegali di Epstein, su di me menzogne infondate". A leggere le recenti dichiarazioni di Melania Trump alla stampa viene in mente il celebre detto latino excusatio non petita accusatio manifesta, che in italiano significa "scusa non richiesta, accusa manifesta" o, più prosaicamente "chi si scusa si accusa". Insomma, il succo è... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Parla Melania Trump: “Su di me solo menzogne, mai conosciuto Epstein, mai stata sua vittima”. Ma qual è la verità? Perché parla ora? Leggi anche: La verità di Melania Trump: "Epstein? Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate" Melania Trump nega ogni legame con Epstein: “Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi”La first lady Melania Trump denuncia le “diffamazioni” e le “menzogne infondate” che la collegano falsamente a Jeffrey Epstein, di cui “non è stata... Temi più discussi: Melania Trump: Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald; Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime; Caso Epstein, Melania parla a sorpresa: Mai stati amici, su di me menzogne infondate; Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate. Melania Trump rompe il silenzio su Epstein. Ma la domanda è una sola: perché adesso?Una dichiarazione inattesa, letta dalla Casa Bianca, riporta al centro uno scandalo che l’amministrazione Trump cercava di archiviare. Tra ipotesi ... huffingtonpost.it Caso Epstein, Melania parla a sorpresa: «Mai stati amici, su di me menzogne infondate»Dichiarazione inaspettata della first lady, che lancia anche un appello al Congresso affinché vengano organizzate udienze pubbliche dedicate ai sopravvissuti agli abusi. Trump: «Non ne sapevo nulla» ... avvenire.it Un robot scorta Melania Trump alla Casa Bianca, è la prima volta. La first lady ha presentato un umanoide capace di camminare e parlare. #ANSA - facebook.com facebook