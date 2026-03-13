Andrea Sempio afferma di non aver mai incontrato Alberto Stasi, ma lo definisce comunque “carnefice” invece di vittima. La sua opinione si basa sulla convinzione che Stasi sia responsabile del delitto di Garlasco avvenuto nel 2008. Sempio si esprime con parole nette e senza mezzi termini, sottolineando la sua posizione in modo diretto e senza giri di parole.

Andrea Sempio è lapidario. Per lui Alberto Stasi, condannato nel 2015 per il delitto di Garlasco, è “carnefice” e non vittima. Lo afferma in un’intervista rilasciata ieri a Paolo Del Debbio durante la trasmissione “ Dritto e rovescio ”. Non dà un giudizio immediato ma poi risponde. “Ogni volta che mi chiedono di lui io ho un problema: io le carte dei processi che l'hanno portato alla condanna non le ho viste, e non credo neanche che basti leggerle così e dire: ‘Va', le ho lette, le ho capite’. Non credo, se no non ci sarebbero 5 gradi di giudizio, Cassazione, non è materia così semplice. Vedendo quello che io ho visto nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio: "Mai conosciuto Stasi, ma per me è carnefice"

