Il regista tre volte premio Oscar ha avviato le riprese del suo nuovo film, intitolato White Lies, dopo un intervallo di dieci anni dall’ultimo progetto di finzione, Snowden. La produzione coinvolge l’attore protagonista Josh Hartnett e si svolge in diverse location. La pellicola rappresenta il primo lungometraggio di fiction diretto dal regista dal 2013.

Il tre volte premio Oscar Oliver Stone ha iniziato ufficialmente le riprese del suo nuovo lungometraggio, White Lies, segnando il suo ritorno al cinema di finzione a dieci anni da Snowden. Il protagonista della pellicola sarà Josh Hartnett, reduce dal successo di Oppenheimer e Trap, che interpreterà Jack Freeman, un uomo intrappolato in una spirale di errori familiari che riflettono quelli dei suoi genitori. A confermare la notizia un articolo di Deadline questa mattina. Descritto dal regista come un progetto intimo e distante dai suoi precedenti lavori di stampo politico, White Lies esplorerà i temi della perdita, del dolore e della capacità dell’amore di cambiare forma nel tempo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oliver Stone torna alla regia dopo 10 anni con “White Lies” e Josh Hartnett

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