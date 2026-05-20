Il mito di Django compie 60 anni | il leggendario western di Sergio Corbucci con Franco Nero torna al cinema in 4K

Il film western diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero compie 60 anni. Il film, considerato uno dei più importanti del cinema italiano, sarà proiettato nelle sale cinematografiche in una versione restaurata in 4K. La proiezione segna il ritorno di questa pellicola in sala, a distanza di sei decenni dalla sua prima uscita. La pellicola ha lasciato un’impronta significativa nel genere western e nel cinema italiano.

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A sessant’anni esatti dal suo debutto ufficiale, uno dei capolavori più influenti e viscerali della storia del cinema italiano si appresta a varcare nuovamente l’ingresso delle sale cinematografiche. Django, la leggendaria pellicola diretta da Sergio Corbucci nel 1966, tornerà sul grande schermo a partire dal prossimo 16 giugno. Il film verrà proiettato in una splendida e definita versione restaurata in 4K, distribuita da CG Entertainment in collaborazione con Lumière & Co. e Cinemaundici, grazie a Surf Film. L’opera, interpretata da un indimenticabile Franco Nero, si è trasformata nel corso dei decenni in un cult internazionale di portata inestimabile, capace di ridefinire completamente i codici visivi del genere spaghetti western. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il mito di Django compie 60 anni: il leggendario western di Sergio Corbucci con Franco Nero torna al cinema in 4K ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Django, i 60 anni di un film controcorrente che riscrisse il western italianoNella primavera del 1966 usciva un film che è oggi considerato un cult assoluto: parliamo di Django, diretto da Sergio Corbucci. Il Silenzio degli Innocenti compie 35 anni e torna al cinema: Hannibal Lecter vi aspetta in versione 4KA 35 anni dal suo debutto, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema si prepara a terrorizzare nuovamente le sale italiane. Django, i 60 anni di un film controcorrente che riscrisse il western italianoNella primavera del 1966 usciva un film che è oggi considerato un cult assoluto: parliamo di Django, diretto da Sergio Corbucci. Caposaldo del western italiano, ha aperto nuovi orizzonti narrativi nel ... movieplayer.it Venezia78, il regista di Django & Django Luca Rea: Un omaggio a Sergio CorbucciSiamo a un Festival di cinema con un film che parla di cinema. L’idea è di Nicoletta Ercole, è un omaggio a Sergio Corbucci. Così il regista Luca Rea parlando del documentario Django & Django ... affaritaliani.it