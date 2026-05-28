Giovanni Vernia ha affermato di aver investito nelle paillettes, riferendosi alla sua carriera nel varietà, che combina racconto, canto e ballo. Attivo nel settore dell'intrattenimento, lavora su più fronti tra teatro, televisione e radio, dove riscuote un successo stabile.

"Ho investito nelle paillettes, diciamo così". Giovanni Vernia si gode un solido successo che gli viene viaggiando sull'asse comico tra teatro, tv e radio. Sul piccolo schermo ha fatto ridere il pubblico nazionale alla corte della Gialappa's nell'ennesima stagione record di GialappaShow: tutti lo ricordano nei panni parodistici di Achille Lauro e, come new entry nella sua galleria, in quelli di un rapper paradigmatico di nome Spasmo, artista che, per ottusità conclamata, rimanda un poco al suo primo personaggio fittizio, il mitico Jonny Groove appassionato di discoteche. "La tv ti dà disponibilità economica spiega sincero il comico genovese e dunque era giusto dare una scatola più ricca al mio show". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un varietà vecchio stile. Racconto, canto e ballo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

AMICI, QUARTA PUNTATA DEL SERALE: OSPITI SPECIALI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLOSabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 25, anticipazioni Finale: niente giuria e sfide separate tra canto e ballo. Come funziona il nuovo regolamentoLa finale di “Amici” 25 si avvicina, con l’ultima puntata del Serale programmata per domenica 17 maggio su Canale 5.