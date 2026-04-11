Sabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La serata ha visto la partecipazione di ospiti speciali e ha proposto nuove sfide tra i concorrenti, questa volta concentrate su prove di canto e ballo. La trasmissione, giunta alla sua quarta puntata, continua a coinvolgere pubblico e studenti con le sfide musicali e di performance.

Sabato 11 aprile quarto appuntamento con il serale Amici, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi. Quali straordinarie esibizioni di canto e ballo impegneranno in questa puntata gli undici allievi in gara per la vittoria? Sono 5 gli allievi nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Caterina, Elena e Riccardo, cantanti e i due ballerini Emiliano e Nicola; tre i talent in capo ad Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: il cantante Garde i ballerini Alessio e Kiara; mentre Angie e Lorenzo cantanti e Alex ballerino formano la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. A giudicare le loro performance il trio di giudici formato da Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario e poi Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI, QUARTA PUNTATA DEL SERALE: OSPITI SPECIALI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO

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La seconda puntata del Serale di #Amici25

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