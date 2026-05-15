Amici 25 anticipazioni Finale | niente giuria e sfide separate tra canto e ballo Come funziona il nuovo regolamento

La finale di “Amici” 25 si avvicina, con l’ultima puntata del Serale programmata per domenica 17 maggio su Canale 5. Nelle anticipazioni si segnala un cambiamento importante rispetto alle edizioni precedenti, poiché non ci sarà una giuria esterna e le sfide tra canto e ballo saranno svolte separatamente. La decisione sul vincitore sarà affidata interamente al televoto, eliminando così il ruolo di giudici esterni.

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Manca sempre meno alla finale di “Amici” con l’ultimo appuntamento del Serale che andrà in onda domenica 17 maggio su Canale 5 e decreterà il vincitore della 25esima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. In vista della puntata conclusiva, emergono nuove indiscrezioni sul regolamento della Finale che cambierà radicalmente rispetto alle precedenti serate. La puntata si aprirà con una sfida decisiva tra Angie e Lorenzo: soltanto uno dei due conquisterà l’ultimo posto disponibile per accedere alla finalissima. Una volta definita la rosa dei cinque finalisti, inizierà la corsa al titolo e al montepremi finale da 100mila euro. La vera novità riguarda però il sistema di votazione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25, Anticipazioni Ballottaggio Semifinale e Manche Serale 9 Maggio, Ecco Chi Sono Stati Elimin Sullo stesso argomento Amici 25, nuovo regolamento per il Serale: televoto, diretta, squadre, sfide e come votareAmici 25 si prepara al Serale 20252026 con un impianto di regole che mette al centro il televoto e le sfide a squadre. Leggi anche: AMICI 21° PUNTATA: MARIA TRA SFIDE DI CANTO E BALLO E LA PROMOZIONE DI VANINA Anticipazioni Amici stasera 9 maggio 2026: ospiti, eliminazioni e colpi di scena. Chi va in finale • Maria De Filippi conduce la semifinale di Amici 25: chi sono i ballerini in finale e chi rischia l'eliminazione tra i cantanti. x.com Amici 25, anticipazioni della finale: il ballottaggio tra Lorenzo e Angie, la sfida dei big, gli ospiti e il favorito assoluto per il podioL’attesa è quasi finita, ma con una piccola variazione di programma che ha già fatto discutere i fan. Per evitare lo scontro frontale con la serata ... leggo.it Amici 25, anticipazioni finale serale: spareggio tra Angie e Lorenzo, premi per gli alunniLa prima eliminazione dell'ultima puntata sarà quella di uno tra Angie e Lorenzo, che concorreranno per diversi premi in palio ... it.blastingnews.com