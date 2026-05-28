Un uomo al voltante drogato un ragazzo guidava ubriaco fradicio

Mercoledì pomeriggio sui bordi del Benaco, i carabinieri hanno fermato due automobilisti denunciati. Un uomo alla guida è risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre un ragazzo di 23 anni aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Entrambi sono stati sottoposti a controlli durante un servizio di verifica della circolazione stradale. I due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

Due automobilisti denunciati nel giro di poche ore sulle sponde del Benaco. Impegnati mercoledì pomeriggio in un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno fermato un giovane di 23 anni risultato positivo all'etilometro con un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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