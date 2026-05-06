Molesta i clienti nel parcheggio di un supermercato | è ubriaco fradicio

Un uomo ubriaco ha molestato i clienti nel parcheggio di un supermercato a Villanuova sul Clisi, portando a un intervento delle forze dell’ordine. La situazione si è sviluppata in modo da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, dopo che l’uomo ha arrecato disturbo ai presenti. La polizia è intervenuta per gestire la scena e riportare la calma. Non ci sono altre informazioni su eventuali conseguenze o dettagli sull’episodio.

Ancora momenti di tensione nel parcheggio di un supermercato a Villanuova sul Clisi, dove la situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A far scattare l’allarme sono state le segnalazioni di diversi cittadini, infastiditi e preoccupati per la presenza di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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