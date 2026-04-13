Detenuto ubriaco e drogato danneggia infermeria aggredisce un poliziotto e semina il panico al pronto soccorso

Un detenuto in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha causato danni all’infermeria di un istituto penitenziario, aggredendo anche un agente di polizia e creando il panico all’interno del pronto soccorso del carcere. L’episodio si è verificato ieri e si inserisce in una serie di incidenti violenti verificatisi recentemente nella stessa struttura. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e l’intervento di personale sanitario.

“Non si ferma l’escalation di violenza all’interno della casa di reclusione di Orvieto. Ieri, l’istituto è stato nuovamente teatro di un grave episodio: un detenuto italiano, in stato di ebbrezza e positivo a sostanze stupefacenti, ha danneggiato l’infermeria del carcere e gli arredi del.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Semina il panico al pronto soccorso, trentenne allontanato da un infermiere Caos al pronto soccorso, trentenne danneggia macchinari e aggredisce il personaleMomenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove una trentenne disoccupata ha danneggiato alcune apparecchiature...