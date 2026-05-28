Un tributo digitale | il Distav preserva gli studi della prof Montefalcone

Notizia in breve

Il sito web del Dipartimento di Scienze della Vita è stato aggiornato per includere un archivio digitale dedicato agli studi della professoressa Montefalcone. L’obiettivo è rendere accessibili online le ricerche condotte dall’accademica, con particolare attenzione a lavori pubblicati e dati di ricerca. Il progetto permette di consultare in modo diretto le pubblicazioni e le attività scientifiche della docente, creando un archivio attivo e consultabile in rete.