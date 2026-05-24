Gli studenti del corso Distav della professoressa Monica delle Maldive pregheranno in fondo al mare dopo il funerale. A Malè si sta lavorando a una legge che regolamenterà le immersioni tecniche. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà gli studenti che praticano immersioni subacquee. La nuova normativa mira a stabilire regole più stringenti per le attività di immersione in acque profonde.

Genova, 24 maggio 2026 - Dopo il funerale gli studenti del corso Distav della professoressa Monica Montefalcone, morta alle Maldive in una tragica immersione assieme ad altri 4 italiani, reciteranno una preghiera collettiva sul Cristo degli Abissi, statua bronzea posizionata a 17 metri sul fondale della baia di San Fruttuoso, tra Camogli e Portofino all'interno dell'Area naturale marina protetta Portofino. La statua, ottenuta fondendo medaglie, campane e parti di navi, simboleggia il legame profondo tra l'umanità e l'ambiente marino, ed è dedicata al ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in mare. Maldive, presto nuova legge per regolare le immersioni tecniche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maldive, gli studenti della prof Montefalcone pregheranno in fondo al mare dopo il funerale. Malè, presto una legge sulle immersioni tecniche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage Maldive: parla il marito della prof MontefalconeIl marito di una donna insegnante e padre di una ragazza ha deciso di parlare per la prima volta dopo la morte della moglie e della figlia, avvenuta...

«Mai avrebbe messo in pericolo nostra figlia e gli altri», parla il marito della prof Montefalcone: cosa non si spiega sulla tragedia alle MaldiveIl marito della professoressa Monica Montefalcone, tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta durante un’immersione nelle Maldive, ha...

Temi più discussi: Tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone: Si era fatta valere in un mondo maschilista; La mia vita a studiare gli abissi: la storia della professoressa morta alle Maldive con la figlia, i suoi studenti e il bancario che ha lasciato tutto per l’oceano; Italiani morti alle Maldive, direttore MaRhe: Montefalcone bravissima, stavamo organizzando crociera per studenti; Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione.

La biologa morta alle #Maldive con la figlia, una donna innamorata dell' ambiente e soprattutto del mare...Ecco un ricordo meraviglioso di questa donna che ha dedicato ed ha perso in mare la sua vita,col sacrificio anche della propria figlia. #MonicaMontefalc x.com

Maldive, gli studenti della prof Montefalcone pregheranno in fondo al mare dopo il funerale. Malè, presto una legge sulle immersioni tecnicheGli studenti ricorderanno la loro professoressa a 17 metri di profondità davanti alla statua del Cristo degli Abissi nella baia di San Fruttuoso, nell'Area marina protetta di Portofino. Lunedì le auto ... quotidiano.net

Maldive, chi è il testimone chiave: il ruolo di Montefalcone, gli appunti cruciali e l'immersione non autorizzata dall'universitàC'è un testimone chiave nell'indagine per omicidio colposo che sta facendo luce sulla morte dei cinque sub italiani avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso. È ... ilmattino.it