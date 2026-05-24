Maldive gli studenti della prof Montefalcone pregheranno in fondo al mare dopo il funerale Malè presto una legge sulle immersioni tecniche
Gli studenti del corso Distav della professoressa Monica delle Maldive pregheranno in fondo al mare dopo il funerale. A Malè si sta lavorando a una legge che regolamenterà le immersioni tecniche. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà gli studenti che praticano immersioni subacquee. La nuova normativa mira a stabilire regole più stringenti per le attività di immersione in acque profonde.
Genova, 24 maggio 2026 - Dopo il funerale gli studenti del corso Distav della professoressa Monica Montefalcone, morta alle Maldive in una tragica immersione assieme ad altri 4 italiani, reciteranno una preghiera collettiva sul Cristo degli Abissi, statua bronzea posizionata a 17 metri sul fondale della baia di San Fruttuoso, tra Camogli e Portofino all'interno dell'Area naturale marina protetta Portofino. La statua, ottenuta fondendo medaglie, campane e parti di navi, simboleggia il legame profondo tra l'umanità e l'ambiente marino, ed è dedicata al ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in mare. Maldive, presto nuova legge per regolare le immersioni tecniche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Vanin ha fornito l'elenco completo degli studenti e dottorandi presenti quel giorno a bordo della Duke of York, che saranno sentiti nei prossimi giorni facebook
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