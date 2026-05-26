Il giorno dopo la morte di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino alle Maldive, i loro profili universitari sono stati aggiornati con la dicitura: “Questa persona non collabora più con l’Università”. I legali della famiglia hanno dichiarato che l’università era pienamente consapevole delle attività svolte durante le missioni in profondità. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli studi condotti o sulle modalità di comunicazione tra l’istituzione e le persone coinvolte.

Il giorno dopo la notizia della morte alle Maldive di Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, i loro profili nella rubrica dell’ Università di Genov a riportavano già la formula: “Questa persona non collabora più con l’Università”. Da lunedì i profili non ci sono più. L’Ateneo parla di “ procedura informatica automatica legata all’inserimento del decesso ”; ma con altri docenti scomparsi l’automatismo non è stato così tempestivo. Nella stessa rubrica sono ancora presenti, ad esempio, i profili di Sergio Poli, professore emerito e già preside di Lingue, morto nell’aprile 2024, e di Gaetano “Tano” Bignardi, già preside di Farmacia ed ex rettore dell’Università di Genova dal 2004 al 2008, scomparso nel marzo 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli studi dopo le missioni in profondità. I legali della Famiglia Montefalcone: “L’università assolutamente consapevole di quello che viene fatto”

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