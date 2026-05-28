Un torinese può battermi? | Chiara Mangiatutto lancia la sfida a Torino tra maxi panini e gelati

Chiara Mangiatutto, influencer con circa 600 mila follower su TikTok e 85 mila su Instagram, è stata a Torino per partecipare a sfide legate a maxi panini e gelati.

Chiara Mangiatutto, 600 mila follower su TikTok e quasi 85 mila su Instagram, recentemente è stata a Torino per alcune delle sfide che l'hanno resa celebre sui social. Ventinove anni, è esile, ma voracissima ed è capace di ingurgitare in pochi minuti chili di cibo.Chi è Chiara Mangiatutto, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chiara Mangiatutto al Christmas Town di Catania

Notizie e thread social correlati

Incidente tra Torino e Pino Torinese: albero caduto in carreggiata, traforo chiuso e lunghe codeNella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, un albero è caduto sulla strada che attraversa il Traforo di Pino a Torino, probabilmente a causa...

Torino, 200 persone a Barriera: il comitato lancia la sfida a RomaA Torino, nel quartiere di Barriera, si sono radunate circa 200 persone per ascoltare un comitato che ha annunciato una sfida rivolta alle autorità...