Incidente tra Torino e Pino Torinese | albero caduto in carreggiata traforo chiuso e lunghe code
Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, un albero è caduto sulla strada che attraversa il Traforo di Pino a Torino, probabilmente a causa delle intense piogge della notte. L'incidente ha provocato la chiusura del traforo e ha determinato la formazione di lunghe code, influenzando il traffico tra Torino e Pino Torinese. Non sono stati registrati feriti o altri danni significativi.
Un albero è caduto, verosimilmente a causa della forte pioggia caduta nel corso della notte, nella prima mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, lungo la strada al Traforo di Pino a Torino, causando pesanti disagi alla viabilità. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto direttamente coinvolto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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