Incidente tra Torino e Pino Torinese | albero caduto in carreggiata traforo chiuso e lunghe code

Nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, un albero è caduto sulla strada che attraversa il Traforo di Pino a Torino, probabilmente a causa delle intense piogge della notte. L'incidente ha provocato la chiusura del traforo e ha determinato la formazione di lunghe code, influenzando il traffico tra Torino e Pino Torinese. Non sono stati registrati feriti o altri danni significativi.