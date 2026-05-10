A Torino, nel quartiere di Barriera, si sono radunate circa 200 persone per ascoltare un comitato che ha annunciato una sfida rivolta alle autorità romane. La discussione si è concentrata sugli effetti delle 150mila firme raccolte in merito alle leggi sulla migrazione, mentre si è anche spiegato il motivo della scelta di questa zona periferica invece del centro città per organizzare l'iniziativa.

?? Punti chiave Come influenzeranno le 150mila firme raccolte le lla migrazione? Perché il comitato ha scelto Barriera invece del centro di Torino? Quali misure concrete propone il movimento per la sicurezza delle donne? Cosa prevede il nuovo piano legislativo per il controllo dei flussi??? In Breve Salvatore Ferrara e Jacjacopo Massetti propongono riforme su lavoro e controllo nazionale. Antonio Borrini denuncia abbandono periferie e insicurezza su tram 4 e zone Aurora. Raccolte 150mila .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, 200 persone a Barriera: il comitato lancia la sfida a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Onorato lancia la sfida per Roma 2027: "Un comitato in ogni quartiere. Saremo la nuova forza popolare e riformista"Progetto Civico Italia a Roma può contare già su 50 comitati locali e oltre 500 iscritti.

Aics Torino lancia “Blooming”, due anni di laboratori culturali e sportivi per i giovani di Barriera di Milano e AuroraDomenica 29 marzo 2026, dalle 18 alle 22, all’OST Barriera (via Luigi Pietracqua 9, Torino), Aics Torino presenta Estrospezione, evento inaugurale...