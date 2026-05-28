Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu del Team Jakini
Vlad Pascu del Team Jakini ha vinto a Frauenfeld in Svizzera durante il galà Skendo’s Fight Night. Nato nel 2010, il giovane atleta ha affrontato un evento che ha visto partecipanti professionisti e dilettanti provenienti da vari Paesi europei. La competizione si è svolta in un contesto internazionale di alto livello, attirando numerosi appassionati di kickboxing. Pascu ha conquistato un risultato di rilievo in questa manifestazione.
Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu. Il giovane atleta del Team Jakini, nato nel 2010, ha combattuto nella svizzera Frauenfeld in occasione del galà di combattimento Skendo’s Fight Night che ha riunito atleti professionisti e dilettanti da diversi Paesi europei. Pascu ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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