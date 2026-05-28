Un successo internazionale nella kickboxing per Vlad Pascu del Team Jakini

Notizia in breve

Vlad Pascu del Team Jakini ha vinto a Frauenfeld in Svizzera durante il galà Skendo’s Fight Night. Nato nel 2010, il giovane atleta ha affrontato un evento che ha visto partecipanti professionisti e dilettanti provenienti da vari Paesi europei. La competizione si è svolta in un contesto internazionale di alto livello, attirando numerosi appassionati di kickboxing. Pascu ha conquistato un risultato di rilievo in questa manifestazione.