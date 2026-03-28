Il Team Jakini ha ottenuto tre medaglie d’oro ai Campionati dei Balcani a Valona, con tre atleti in gara. La squadra ha portato a casa tutte le prime posizioni disponibili, confermando la propria presenza ai vertici della competizione. La manifestazione si è svolta nella città di Valona, con le gare che hanno visto protagonisti gli atleti del team.

Il Team Jakini firma un’impresa straordinaria ai Campionati dei Balcani, conquistando tre medaglie d’oro su tre atleti in gara. La manifestazione dilettantistica di combattimento si è svolta a Valona, in Albania, dove il collettivo aretino ha dimostrato tutta la propria qualità tecnica, preparazione e determinazione, centrando un prestigioso en-plein tra kickboxing e boxe. Protagonisti del trionfo sono stati Sebastian Vasilocici, oro nei -65 kg della kickboxing, Francesco Merante, primo nei -70 kg della stessa disciplina, e Anton Torres, vincitore nei -60 kg della boxe. Tutti e tre gli atleti hanno superato avversari di diverse nazionalità, imponendosi nella competitiva “Classe A” e salendo sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il Team Jakini domina ai Campionati dei Balcani: tre ori a Valona

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