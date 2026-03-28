Il Team Jakini ha vinto ai Campionati dei Balcani, disputati recentemente. La competizione si è svolta in una località della regione, coinvolgendo diverse squadre provenienti da più paesi. L’evento ha visto la partecipazione di atleti di varie discipline, con il team italiano che ha conquistato il primo posto in più categorie. La manifestazione si è conclusa con la premiazione ufficiale.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . La manifestazione dilettantistica di combattimento è andata in scena nell’albanese Valona dove il collettivo aretino ha conquistato tre medaglie d’oro con tutti i tre atleti saliti sul ring tra kickboxing e boxe, testimoniando la preparazione, la solidità tecnica e la determinazione necessarie per conseguire un en-plein di vittorie. A emergere è stata, nuovamente, la dimensione sempre più internazionale del team guidato da Nicola Sokol Jakini che, gara dopo gara, continua a misurarsi e a lasciare il segno anche oltre ai confini nazionali. I Campionati dei Balcani hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Team Jakini trionfa ai Campionati dei Balcani

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