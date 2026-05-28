Un uomo che ha lasciato un segno forte, mio zio Enzo, è deceduto recentemente. Era noto per la sua forza, che si manifestava in modo evidente, ma anche per la sua sensibilità e fragilità, caratteristiche che spesso si notavano accanto alla sua presenza imponente. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva, e il suo ricordo si intreccia con le sue qualità umane e la sua personalità complessa.

L'Aquila - Mio zio Enzo era un uomo dalla forza straordinaria, ma come quella era formidalile era. Roma - L’anticiclone subtropicale porta valori eccezionali sulla Pianura Padana, ma le prime. Roma - Alta pressione ancora dominante sull’Italia, ma infiltrazioni umide occidentali potranno. Mio zio Enzo era un uomo dalla forza straordinaria, ma come quella era formidalile era altrettanto sensibile e fragile. Lo ricoderò perchè, quando ero ancora bambino, ogni volta che si sfornava una torta lui suonava al citofono. Oggi piove, magari gli puoi dare una mano tu a trovare questa perdita. L'Aquila - Mio zio Enzo era un uomo dalla forza straordinaria, ma come quella era formidalile era. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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