La famiglia ha ricordato un ricercatore scomparso noto per aver studiato le janare, le figure della tradizione popolare. Era considerato un esperto in grado di spiegare i misteri legati a queste figure e di condividere i suoi studi con il pubblico. La sua attività aveva portato alla pubblicazione di ricerche e alla divulgazione di conoscenze che ora vengono mantenute come parte del patrimonio culturale.

? Domande chiave Chi era l'esperto capace di svelare i misteri delle janare?. Come ha trasformato i ricordi privati in un patrimonio per tutti?. Quali opere hanno reso celebre la sua ricerca sui Longobardi?. Perché la famiglia vuole trasformare questo ricordo in un'azione concreta?.? In Breve Esperto di Longobardi e autore del volume Streghe e Magia nel 2014.. Collaboratore di Ernesto Pietrantonio per il format Wine, Food and Photo nel 2011.. Lavorò con l'avvocato Ciccio Romano per proteggere l'area archeologica di Cellarulo negli anni Novanta.. Eletto Presidente dell'Archeoclub di Baselice nel gennaio 2023.. Il 24 maggio 2026 segna il compleanno di Enzo Gravina, l’uomo che ha dedicato la vita a scavare tra le pieghe della storia locale per restituirla alla comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enzo Gravina: il ricordo della famiglia per il ricercatore scomparso

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