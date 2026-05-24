Una lettera ricorda Enzo Gravina, scomparso recentemente, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La famiglia e i fratelli Altieri hanno espresso sentimenti di affetto e commozione nel ricordare la sua figura. Il testo sottolinea il forte legame con le persone che lo hanno conosciuto, evidenziando il ruolo che ha avuto nella vita di chi gli era vicino. Nessuna informazione aggiuntiva o commento personale accompagna il ricordo.

Tempo di lettura: 2 minuti Una lettera sentita per ricordare un uomo, Enzo Gravina, che ha lasciato un vuoto incredibile in tutti i familiari e in tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Il tutto nel giorno del suo compleanno. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo» diceva Sant’Agostino. A distanza di quasi tre anni dalla Sua scomparsa ed in occasione del Suo compleanno (24 maggio) avvertiamo il bisogno e quasi il dovere morale di ricordare Enzo Gravina. Scrittore, giornalista, fotografo ed intellettuale per passione, tra i massimi esperti di storia e tradizioni locali, ricercatore, accumulatore seriale e non collezionista, come amava definirsi, e l’elenco potrebbe continuare all’infinito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Enzo Gravina, l’eredità che vive oltre il tempo. Il ricordo commosso della famiglia e dei fratelli Altieri

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