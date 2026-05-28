Durante il festival Internazionale Kids a Reggio Emilia, dall’8 al 10 maggio 2026, due classi della scuola Don Borghi hanno condotto un’indagine sull’acqua. Hanno intervistato centinaia di persone, ponendo domande sul loro rapporto quotidiano con questa risorsa. Le interviste si sono svolte in strada e nelle aree del festival, raccogliendo risposte su utilizzo, percezioni e abitudini legate all’acqua.

Dall’8 al 10 maggio 2026, durante il festival di Internazionale Kids, le classi 1D e 1E della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo don Pasquino Borghi di Reggio Emilia hanno percorso la piazza Martiri del 7 luglio con un questionario sull’acqua in mano. In due giorni hanno raccolto più di ottocento risposte, intervistando bambine e bambini, genitori e passanti. Il questionario, molto simile a quelli che ogni mese lettrici e lettori trovano su Internazionale Kids, era stato creato dalle alunne e dagli alunni e aveva come argomento l’acqua. “Da dove arriva l’acqua del tuo rubinetto?”, “Quale acqua bevi più spesso?”, “Se un giorno l’acqua sparisse, cosa ti mancherebbe di più?” erano alcune delle domande a cui il pubblico del festival ha dovuto rispondere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un questionario sull’acqua

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