Questionario sull’identikit del lupo | online i moduli per segnalare branchi avvistamenti e carattere

Sono stati aperti online dei moduli dedicati alla segnalazione di avvistamenti di lupi, di branchi e di caratteristiche comportamentali. Le schede sono intitolate “Scheda intervista per il monitoraggio del lupo” e sono accessibili a chi desidera fornire informazioni sulla presenza di questi animali nel territorio. Le segnalazioni vengono raccolte mediante moduli web aggiornati e disponibili sul sito dedicato.

Ferrara, 30 marzo 2026 – In testa c’è scritto, in stampatello, ’ Scheda intervista per il monitoraggio del lupo ’. Poi una serie di domande. Si chiede, in caso di avvistamento, di indicare quanti sono i lupi nei quali ci siamo imbattuti. Da uno a dieci. Ancora. Di barrare, con una croce, se il predatore ci è parso confidente o diffidente. Di scrivere, è un altro quesito, a che distanza era da noi, con due opzioni. A più di cento metri, a meno di cento metri. Poi, data, ora, luogo della rilevazione. A quel punto, si può inviare il modulo. Tetti scoperchiati, pineta devastata. Ma gli stabilimenti già rinascono E’, il questionario, uno dei tasselli del progetto di monitoraggio del lupo varato dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Questionario sull’identikit del lupo: online i moduli per segnalare branchi, avvistamenti e carattere Articoli correlati Leggi anche: Lupi, la guerra dei due branchi. Il naturalista: “Uno in ritirata, meno avvistamenti” Leggi anche: Lupi, la guerra dei due branchi. Il naturalista: “Uno in ritirata, ora avremo meno avvistamenti”