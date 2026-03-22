In occasione della giornata internazionale dell’acqua, si evidenzia come il dibattito sull’intelligenza artificiale e i consumi idrici sia spesso influenzato da informazioni fuorvianti. Questa situazione rischia di creare confusione e di ostacolare una comprensione chiara dei problemi reali legati alla gestione delle risorse idriche. Sono stati segnalati episodi di disinformazione che contribuiscono a questa distorsione.

Ottimizzare l'uso dell'AI può recuperare più risorsa di quella che essa stessa consuma, contrastando lo spreco idrico globale La prima metà è ormai nota ai più. Entro il 2027, ci dicono le analisi, l’intelligenza artificiale potrebbe consumare, tra raffreddamento dei server e generazione elettrica, tra 0,3 e 0,6 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno su un prelievo lordo di circa 6,6 miliardi di metri cubi in gran parte restituiti al sistema. Sono dati reali, documentati, che senz’altro meritano attenzione ed azioni concrete: il problema esiste e va affrontato. Ma esiste anche una seconda metà del ragionamento. Ogni anno, nel mondo, 126 miliardi di metri cubi d’acqua vengono immessi nelle reti idriche e non arrivano a destinazione (o non vengono fatturati). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giornata internazionale dell’acqua: il terrorismo informativo sull’Ai e l’acqua che sprechiamo davvero

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