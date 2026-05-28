È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune e il Liceo ’Rosmini’ per promuovere l’internazionalizzazione nelle scuole. L’accordo mira a sviluppare programmi di scambio culturale e collaborazioni internazionali, coinvolgendo studenti e docenti. La firma è avvenuta in presenza delle autorità municipali e scolastiche, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra istituzioni e favorire l’apprendimento delle lingue straniere. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo delle competenze globali tra i giovani.

Firmato il protocollo d’intesa ’Maremma Toscana’ fra il Comune e il Liceo ’Rosmini’. Durante l’incontro è stata sottolineata la collaborazione istituzionale finalizzata a rafforzare le attività formative e progettuali tra il Comune di Grosseto e l’istituto scolastico, con particolare attenzione alla promozione di percorsi educativi, culturali e di apertura internazionale rivolti agli studenti con vari obiettivi. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e la dirigente scolastica del Liceo Roberta Capitini. "Questa firma è un passo nel futuro – dice il sindaco –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un procollo d’intesa per portare l’internazionalizzazione a scuola

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