Una classe di quinta elementare di Aiello del Friuli ha vinto un concorso nazionale con un progetto che propone una legge per permettere ai nonni di frequentare le scuole primarie. La proposta si concentra sulla possibilità di coinvolgere i nonni nelle attività scolastiche, con l’obiettivo di favorire il rapporto tra generazioni. La vittoria è stata annunciata dopo la valutazione dei lavori presentati da diverse scuole provenienti da tutto il paese.

? Cosa sapere La classe 5A della scuola Don Bosco di Aiello del Friuli vince il concorso nazionale.. Il progetto propone una legge per permettere ai nonni di frequentare le scuole primarie.. La classe 5ªA della scuola primaria Don Bosco di Aiello del Friuli si è aggiudicata il concorso nazionale Vorrei una legge che organizzato dal Senato della e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, vincendo l’edizione 2025-2026. Mentre nei bar del paese si discute delle solite scartoffie che arrivano da Roma, tra i banchi di scuola di Aiello è successo qualcosa che profuma di futuro e di senso civico. I piccoli alunni della Don Bosco non si sono limitati a studiare sui libri, ma hanno messo in pratica la democrazia con una precisione che farebbe invidia a certi politici professionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli politici vincono il Senato: la legge per portare i nonni a scuola

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